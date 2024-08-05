Названы ближайшие соперники сборной России

Национальная сборная России в сентябре 2024 года проведет два товарищеских поединка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, соперниками подопечных Валерия Карпина станут команды Вьетнама и Таиланда. Обе игры состоятся во Вьетнаме, даты проведения поединков пока неизвестны.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее команда также пропустила чемпионат мира — 2022.

В своих трех последних товарищеских матчах национальная команда России одержала крупные победы с сухим счетом, разгромив Кубу (8:0), Сербию (4:0) и Белоруссию (4:0). В июле 2024 года появилась информация, что российская сторона ведет переговоры с Замбией по проведению товарищеского матча, однако 10 июля Российский футбольный союз опровергнул сообщения о договоренности по игре.

Ранее бывший футболист ЦСКА назвал трех игроков РПЛ, которых подписал бы в клуб.