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Турецкий стрелок, ставший мемом в интернете: держу руку в кармане для баланса

Ставший мемом турецкий стрелок Дикеч объяснил, зачем держит руку в кармане

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Кадр из видео/Eurosport

Завоевавший серебряную медаль турецкий стрелок Юсуф Дикеч, ставший мемом в интернете после участия в Олимпиаде-2024, объяснил, зачем держит руку в кармане. Его слова приводит NTV.

«Я держу руку в кармане для дополнительного баланса тела. Даже не ожидал, что мою позу будут так много обсуждать. Мой друг, выигравший золотую медаль, сказал: «Я занял первое место, но больше всего говорят о тебе», — заявил стрелок.

Дикеч отметил, что всю необходимую экипировку ему предоставляют, но она ему не нужна.

«Я себя так комфортнее чувствую. Внешний шум не влияет на мою концентрацию на соревнованиях», — объяснил спортсмен.

Дикеч является членом спортивного клуба «Жандарма Гюджю» и унтер-офицером турецкой жандармерии в отставке. В 2006 году он установил новый мировой рекорд по стрельбе на 25 метров на чемпионате мира среди военных в Норвегии. С 2008 года Дикеч принимает участие в Олимпийских играх, а его серебряная медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах стала для него первой в карьере.

Ранее сообщалось, что первый в истории Филиппин чемпион ОИ получит пожизненный запас бесплатной лапши.

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