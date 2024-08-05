Итальянский легкоатлет попал в больницу перед вылетом на ОИ

Олимпийский чемпион Игр в Токио 2020 года итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери был госпитализирован с подозрением на камень в почках за несколько дней до старта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

4 августа спортсмен должен был отправиться в Париж, но его самочувствие ухудшилось. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Я почувствовал стреляющую боль в боку. Скорее всего, камень в почках. Я оказался в больничной койке, беспомощный, с температурой 38,8. Остается только ждать и молиться. Такого я не заслужил, я делал все ради этой Олимпиады. В одном я уверен — не знаю, как я туда доберусь, но выйду и выложусь до последнего прыжка, в каком бы состоянии я ни находился. Клянусь», — написал Тамбери.

Итальянцу 32 года. Он выиграл золото на Олимпиаде-2020, а также стал чемпионом мира-2023. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире — 2,37 м.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Симона Байлз упала в финале соревнований на бревне.