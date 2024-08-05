Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская возмутилась тем, что США будут «атаковать» виды спорта, в которых россияне традиционно сильны. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Им скучно без нас на Олимпиаде. На Олимпиаде все так чисто и прекрасно, что они взялись за команду, которой вообще нет на Играх? В Париже выступают педофилы. Педофилам можно, значит. Гимнастке Симоне Байлз, которая явно на препаратах сидит, можно. А нам нельзя выступать», — заявила Покровская.

5 августа пресс‑бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте. упор будет сделан на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна — художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года сообщил, что допускает российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе без национальной символики.

Российские синхронистки с 2022 года отстранены от выступления в международных соревнованиях и не примут участия в Олимпиаде в Париже.

Ранее российских фигуристов не пригласили для вручения медалей Олимпиады-2022.