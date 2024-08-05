Бывший футболист ЦСКА назвал трех игроков РПЛ, которых подписал бы в клуб

Бывший полузащитник ЦСКА, селекционер Алан Дзагоев рассказал, кого из Российской премьер-лиги (РПЛ) бы подписал в армейский клуб. Слова экс-игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Вендел. Потом молодой бразилец из «Зенита». Педро. Может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает. Третий — Кордоба. Для «Краснодара» он — полкоманды. Очень стоящий футболист», — рассказал Дзагоев.

21 ноября 2023 года Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Сам он признавался, что намерен стать тренером. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

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