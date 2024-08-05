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Российская синхронистка заявила, что не употреблять допинг заложено у них в генах

Экс-синхронистка Пацкевич: у нас в генах заложено, что мы не употребляем допинг

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Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич удивилась тому, что к российским синхронисткам могут быть претензии со стороны антидопинговых служб. Слова бывшей спортсменки приводит «Матч ТВ».

«У нас в генах заложено, что мы не употребляем допинг. У нас на подкорке записано, чтобы никогда и ничего случайно не попало в организм — в наши бутылки с водой, в еду. С детства воспитывают, как вести себя», — заявила Пацкевич.

5 августа Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. В ближайшее время готовятся некоторые публикации о якобы выявлении допинга.

Наиболее мощный удар готовят по «самым русским дисциплинам» — синхронному плаванию, фигурному катанию и художественной гимнастике.

Ранее российских фигуристов не пригласили для вручения медалей Олимпиады-2022.

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