Российская синхронистка заявила, что не употреблять допинг заложено у них в генах

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич удивилась тому, что к российским синхронисткам могут быть претензии со стороны антидопинговых служб. Слова бывшей спортсменки приводит «Матч ТВ».

«У нас в генах заложено, что мы не употребляем допинг. У нас на подкорке записано, чтобы никогда и ничего случайно не попало в организм — в наши бутылки с водой, в еду. С детства воспитывают, как вести себя», — заявила Пацкевич.

5 августа Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. В ближайшее время готовятся некоторые публикации о якобы выявлении допинга.

Наиболее мощный удар готовят по «самым русским дисциплинам» — синхронному плаванию, фигурному катанию и художественной гимнастике.

Ранее российских фигуристов не пригласили для вручения медалей Олимпиады-2022.