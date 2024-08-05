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В Нижнем Новгороде состоялся масштабный фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024

2000 человек приняли участие в фестивале спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024

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Пресс-служба IRONSTAR

3 и 4 августа в Нижнем Новгороде состоялся масштабный фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024. В рамках мероприятия прошли триатлонные гонки на «полужелезной» и олимпийской дистанциях, детские и женский забеги, а также заплывы на открытой воде. В различных гонках фестиваля соревновалось более 2000 участников из 61 региона страны.

Суббота была посвящена соревнованиям по триатлону - первыми на старт вышли участники «полужелезной» дистанции (113 км), они поочередно преодолели 1,93 км в рамках плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км бегового этапа. Чуть позже к ним присоединились и участники дистанции OLYMPIC, которые поэтапно преодолели 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

«Фестиваль в Нижнем Новгороде - жемчужина на карте IRONSTAR. В этом году еще больше участников открыли для себя эту локацию. Надеюсь, что эта тенденция только сохранится. Большая благодарность Правительству Нижегородской области и Администрации города за поддержку и участие в организации старта», — отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Плавательный этап проходил в акватории Гребного канала, велогонка – по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, а также вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города, а беговые трассы вдоль обновленной набережной Гребного канала к 800-летию города.

Второй день соревнований открыли заплывы на открытой воде SWIMSTAR в акватории Гребного канала. Участникам были доступны две дистанции на выбор — 1 или 2 морских мили (1,852 км и 3,704 км соответственно). Также в рамках соревнований впервые прошел новый формат командных заплывов - эстафета на 2 морские мили. В эстафетном заплыве принимали участие команды из двух человек, которые проплывали равный отрезок дистанции в 1852 метра. Передача эстафеты осуществлялась в эстафетном кластере, расположенном на берегу между стартом и финишем.

Спортивный праздник продолжился женским забегом IRONLADY и детскими STARKIDS. Маленькие атлеты преодолели 500 м или 1000 м в зависимости от возрастной категории, а девушки пробежали 5 км по набережной. Все участники получили медали, памятные футболки и подарки от партнеров, а на финише женщин ждали также цветы - отличительная особенность забега IRONLADY.

Ранее в Екатеринбурге состоялся масштабный фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024.

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