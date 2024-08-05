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Родченкова переобъявили в розыск

В розыск переобъявили экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Родченкова

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danroan/X(ранее Twitter)/РИА Новости

Бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова переобъявили в розыск. Об этом свидетельствует карточка в базе данных МВД.

Он разыскивается по статье уголовного кодекса. Сама статья не уточняется, но отмечается, что он переобъявлен в розыск.

В России Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

5 августа стало известно, что экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. В карточке дела на сайте МВД указано, что Соболевского объявили в розыск по уголовной статье, но по какой именно — не поясняется. Однако источник ТАСС пояснил, что его могут объявить в розыск по делу, связанному с манипуляциями с базами данных российских спортсменов. Источник РИА Новости отметил, что бывший зам-главы лаборатории проходит фигурантом по делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку. В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что МОК грозит США запретом проводить Олимпиады из-за «закона Родченкова».

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