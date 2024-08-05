Спортсменку из Польши допустили до ОИ после заражения допингом от собаки

Польскую каноистку Дороту Боровску допустили до участия в Олимпиаде-2024 в Париже после нарушения антидопинговых правил.

18 июля спортсменку временно отстранили от соревнований после того, как у нее был обнаружен метаболит клостебола. Боровска заявила, что препарат попал в организм через крем, которым она лечила свою собаку.

1 августа слушания по снятию со спортсменки временного отстранения завершились не в ее пользу. 4 августа решение было изменено и каноистку допустили до соревнований. 6 августа Боровска выступит в парном разряде с Сильвией Щербиньской на дистанции 500 метров.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции.