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На сайте WTA изменилось спортивное гражданство российской теннисистки Аванесян

WTA изменила спортивное гражданство теннисистки Аванесян на армянское

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) спортивное гражданство Элины Аванесян изменилось с российского на армянское. Несмотря на то, что в профиле 21-летней спортсменки появился флаг Армении, ее страной пока значится Россия.

В июне министр спорта Армении Карен Гилоян сообщил, что родившаяся в Пятигорске спортсменка будет выступать за Армению.

Аванесян занимает 58-е место в рейтинге WTA. В прошло месяце она вышла в первый финал в карьере в румынском городе Яссы, однако уступила россиянке Мирре Андреевой. Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 4:0. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Летом 2023 года Аванесян смогла выйти в четвертый круг на Турнире Большого Шлема «Ролан Гаррос», попав в основную сетку как «лаки-лузер». Ее выступление оценила экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова:

«Будучи лаки-лузером, обыграть в первом круге сеяного игрока — такую опытную Белинду Бенчич, — это большая победа. Классно, что она смогла заявить о себе в основной сетке «Ролан Гаррос», несмотря на то, что проиграла Каролине Муховой в четвертом круге», — заявила теннисистка.

Ранее иностранный журналист задал провокационный вопрос российской теннисистке Диане Шнайдер.

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