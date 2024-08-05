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США готовят очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте

США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте

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РИА Новости

США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. В ближайшее время готовятся некоторые публикации о якобы выявлении допинга. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«На сей раз готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В фокусе внимания — дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главная проблема организаторов провокаций — фабрикация обвинений в видах спорта, где Россия безоговорочно доминирует многие годы без намеков на допинг. Также им было рекомендовано «не сдерживать воображение».

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российских фигуристов не пригласили для вручения медалей Олимпиады-2022.

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