Легкоатлетка Куличенко: не собираюсь скрывать, что я из России

Выступающая за Кипр легкоатлетка Елена Куличенко заявила, что не собирается скрывать свое российское происхождение. Родившаяся в Подмосковье спортсменка отметила, что родине отведено особое место в ее сердце. Слова Куличенко приводит Sport24.

«Я представляю Кипр, но я из России. Не собираюсь это скрывать, это очевидно. Я ценю все, что Кипр делает для меня и невероятно благодарна ему. Все это — часть меня. Обе страны в моем сердце и душе», — сказала легкоатлетка.

В соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Париже Куличенко заняла седьмое место с результатом 1,95 м. Золото в этой дисциплине завоевала представительница Украины Ярослава Магучих, которая преодолела планку на высоте 2,00 м.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Куличенко заявила, что к россиянам хорошо относятся на Олимпиаде.