Швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не будут участвовать в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

На гонку был заявлен Бриффод, занявший 49-е место в личных соревнованиях, но из-за проблем со здоровьем его заменил Вестерманн, который также позже заявил о кишечной инфекции и снялся со старта. В итоге за команду Швейцарии выступит Сильвен Фридланс, не принимавший участия в личных стартах.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Ранее бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене.