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Тренер «Краснодара» рассказал о худшем старте в истории команды в РПЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил худший старт в истории команды в РПЛ

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РИА «Новости»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил худший старт команды в истории в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Тяжелое начало сезона. Мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию в следующих матчах», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

После трех туров «Краснодар» занимает в РПЛ 11-е место. В активе команды три очка — на старте сезона они сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и воронежским «Факелом» (0:0). В следующем туре «быки» встретятся с ЦСКА. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Встреча пройдет 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» в XXI веке.

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