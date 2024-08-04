Венгерская боксерша Хамори назвала алжирку Хелиф мужчиной

В трансляцию олимпийского женского турнира по боксу попали кадры, на которых венгерская боксерша Анна Хамори жалуется своим секундантам во время перерыва между раундами в поединке с алжиркой Иман Хелиф на то, что ее соперница мужчина, передает Visegrád 24 в соцсети Twitter (ранее X).

«Я не могу победить, это мужчина», — сказала Хамори.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российские спортсмены выиграли первую медаль на парижской Олимпиаде.