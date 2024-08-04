Украинка Магучих выиграла золото Олимпиады

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото Олимпиады в прыжках в высоту.

Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс. Третье место разделили украинка Ирина Геращенко и представительница Австралии Элеанор Паттерсон.

Магучих на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Это произошло 7 июля 2024 года.

Магучих покорилась высота в 2,10 метра. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой из Болгарии продержалось 37 лет.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал мировой рекорд украинки результатом планетарного масштаба.