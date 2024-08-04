Бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована после заплыва в Сене на парижской Олимпиаде, передает De Standaard.

Спортсменка находится в больнице с 31 июля. У нее выявлена кишечная палочка.

Мишель заняла в индивидуальных соревнованиях 38-е место, но не сможет выступить в смешанной эстафете в понедельник. Бельгийская команда будет вынуждена сняться с соревнований.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Ранее на Олимпиаде вновь отменили тренировку по триатлону из-за загрязнения Сены.