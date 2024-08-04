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Российские спортсмены выиграли первую медаль на парижской Олимпиаде

Андреева и Шнайдер завоевали первую медаль для России на парижской Олимпиаде

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Edgar Su/REUTERS

Российские теннисистки выиграли серебро Олимпиады в парном турнире. В финальном поединке россиянки уступили дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Андреева и Шнайдер добыли для России первые медали парижской Олимпиады.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали. Церемония открытия Олимпийских играх подверглась критике из-за сцены, в которой с участием трансвеститов пародировалась «Тайная вечеря».

Всего на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов из России.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

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