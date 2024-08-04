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Президент Болгарии поддержал свою спортсменку против боксерши, провалившей гендерный тест

Президент Болгарии Радев о поединке Каменевой-Станевой с Юйтин: обреченный бой

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Peter Cziborra/REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев в своих социальных сетях поддержал свою соотечественницу Светлану Каменову-Станеву, которая в 1/4 финала уступила сопернице, провалившей гендерный тест, Линь Юйтин.

«Светлана нашла в себе смелость бороться за победу в обреченном матче. Также она отстаивала нормальность и олимпийские принципы в спорте», — написал Радев.

Представительница Тайваня Линь Юйтин в 2023 году на чемпионате мира 2023 года в Индии не смогла пройти гендерный тест. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Алжира Иман Хелиф.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Церемония открытия Олимпийских играх подверглась критике из-за сцены, в которой с участием трансвеститов пародировалась «Тайная вечеря».

Ранее представитель сборной беженцев впервые завоевала медаль ОИ.

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