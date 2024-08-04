Познер о победе Джоковича на Олимпиаде: это апогей его карьеры

Российский журналист Владимир Познер заявил, что не удивится, если сербский теннисист Новак Джокович завершит карьеру после победы на Олимпиаде, передает «Спорт-Экспресс».

«Золото на Олимпиаде — апогей карьеры. Все прочие вершины он покорил. Я не сильно удивлюсь, если на этом он завершит свою карьеру», — сказал Познер.

В решающем матче Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса.

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду.

Для Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Джоковича назвали величайшим спортсменом в истории Сербии.