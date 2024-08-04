Представитель сборной беженцев впервые завоевала медаль ОИ

Уроженка Камеруна Синди Нгамба, представляющая на Олимпиаде сборную беженцев в соревнованиях по боксу, гарантировала себе медаль Игр.

Нгамба одолела француженку Давину Мишель и гарантировала себе как минимум бронзу. Эта медаль станет первой в истории команды беженцев.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Церемония открытия Олимпийских играх подверглась критике из-за сцены, в которой с участием трансвеститов пародировалась «Тайная вечеря».

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее на Олимпиаде перенесли соревнования по серфингу.