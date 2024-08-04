Джоковича назвали величайшим спортсменом в истории Сербии

Сербский журналист Иван Цветкович назвал теннисиста Новака Джоковича лучшим теннисистом в истории страны, передает «Спорт-Экспресс».

«Это уже второе золото Сербии на Играх в Париже. На предыдущих Играх Джокович никак не мог выиграть. Была боязнь, что ему так и не удастся победить», — отметил Цветкович.

В решающем матче Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду.

Для Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.