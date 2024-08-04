На Олимпиаде перенесли соревнования по серфингу

Соревнования финальных раундов турнира Олимпиады по серфингу среди женщин перенесены из-за отсутствия волн, передает «Чемпионат».

Соревнования, которые проходят в Теахупоо (Таити) планировалось провести 4 августа. Теперь женщины должны выйти на старт 5 августа.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее легкоатлетка принесла Доминике первую в истории олимпийскую медаль.