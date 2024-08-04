В МОК назвали шокирующими слова Кремлева об алжирской боксерше Хелиф

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал шокирующими слова главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, который заявил, что организация наградит спортсменок, которые провели поединки против проваливших гендерный тест соперниц, а также сказал, что на Играх происходит гендерная дискриминация, передает РИА Новости.

Адамс сказал, что тесты боксерш были проведены IBA в произвольном порядке, а также заявил, что IBA полностью себя дискредитировала.

«Слова Кремлева весьма шокирующие и лишающие его любого доверия, которое еще могло к нему оставаться. Никакого доверия или авторитета все, что исходит от IBA, иметь не может», — сказал Адамс.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее Томас Бах назвал неприемлемой критику в адрес провалившей гендерный тест Хелиф.