Вице-президент WBO: в 2022 году гендерный тест показал, что боксерша Хелиф – мужчина

Вице-президент WBO (Всемирной боксерской организации) и бывший генеральный секретарь IBA (Международной ассоциации бокса) Иштван Ковач заявил, что гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф, который был проведен в 2022 году, показал, что она является мужчиной с биологической точки зрения, передает Magyar Nemzet.

«Я лично сообщил об этом в МОК, но, как бы это невероятно ни было, они не ответили по сей день», — добавил Ковач.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Хелиф добралась до полуфинала Игр и продолжает борьбу за медали.

Ранее Хелиф заявила, что посвятит олимпийскую медаль Алжиру.