Тренер Леонид Слуцкий потерпел первое поражение в Китае

Китайский «Шанхай Шэньхуа» потерпел первое поражение под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

В чемпионате Китая клуб Слуцкого уступил «Бэйцзин Гоань». Встреча завершилась со счетом 1:2. Решающий мяч «Шанхай Шэньхуа» пропустил на 90+8 минуте. Беспроигрышная серия Слуцкого в Китае составила 24 матча ( 20 побед и четыре ничьи).

«Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте в чемпионате Китая, отставая от «Шанхай Порт» на пять очков.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия является единственной страной, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее Артем Дзюба заявил, что Слуцкий скучает по России.