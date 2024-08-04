Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф: я посвящу медаль Олимпиады Алжиру

Представительница Алжира, выступающая в боксе среди женщин на летних Олимпийских играх в Париже, Иман Хелиф заявила, что посвятит золотую олимпийскую медаль Алжиру и арабским странам, если победит на Играх, передает Le Figaro.

«Я заберу золото на этих Играх после многих лет напряженной и упорной работы. Посвящу награду Алжиру, а также всем арабским странам», — сказала Хелиф.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее Хелиф расплакалась после выхода в полуфинал Игр.