Чемпионка ОИ о скандале с недопуском ее на стадион: мне сложно подобрать слова

Трехкратная олимпийская чемпионка Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс прокомментировала в своих соцсетях скандал с недопуском ее на стадион из-за того, что она прибыла на личном транспорте, а не на командном автобусе. Во время финальной разминки Фрейзер-Прайс получила травму, из-за которой была вынуждена сняться с Олимпиады.

«Сложно подобрать слова, чтобы описать глубину моего разочарования. Знаю, что мои болельщики разделяют это разочарование со мной», — написала Фрейзер-Прайс.

36-летняя представительница Ямайки выиграла две медали в этом году на чемпионате мира в Будапеште — бронзу на дистанции 100 м и серебро в эстафете 4х100 м. На дистанции в 100 м Фрейзер-Прайс трижды становилась трехкратной олимпийской чемпионкой — в 2008, 2012 и 2020 годах.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее еще одна олимпийская чемпионка из Ямайки снялась с Игр.