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ЦСКА и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Оренбург» объявили составы на матч третьего тура РПЛ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Московский ЦСКА и «Оренбург» обнародовали стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Рыбчинский, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья.

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:30 по московскому времени.

ЦСКА после двух туров идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Команда, которую перед стартом сезона возглавил сербский специалист Марко Николич, сыграла вничью с «Ростовом» в матче первого тура — 0:0, а также победила «Пари Нижний Новгород» — 3:0 — во втором матче.

В активе «Оренбурга» перед матчем третьего тура такое же количество баллов — четыре. В первом туре оренбургская команда на домашнем поле одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 2:0, а во втором — сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Матч завершился со счетом 0:0.

Ранее «Зениту» предрекли спад после разгромной победы над «Ростовом».

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