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«Уже просматривается гегемония»: Газзаев о старте «Зенита» в РПЛ

Тренер Газзаев: уже просматривается гегемония «Зенита» по началу чемпионата

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что с «Зенитом» будет трудно конкурировать, если петербургская команда продолжит показывать такую же игру, как на старте Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества. После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата», — заявил Газзаев.

3 августа «Зенит» в рамках третьего тура РПЛ обыграл «Ростов». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. «Зенит» одержал третью победу подряд с разницей забитых и пропущенных мячей 13:0. Ранее петербуржцы в гостях обыграли «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счетом 4:0.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». У обоих клубов на данный момент по девять очков в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, набрав за 30 туров 57 баллов. Для петербургского клуба сезон начался раньше, подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, одолев «Краснодар».

Ранее «Зениту» предрекли спад после разгромной победы над «Ростовом».

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