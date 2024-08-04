Стало известно, почему лихорадит «Динамо» на старте сезона

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин объяснил, почему у московского клуба нет стабильности на старте сезона в российском футболе. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Пока команда играет не в оптимальном составе, и ее лихорадит. Надеюсь, когда в строй войдут все футболисты, вернется тот футбол, который был в прошлом сезоне, когда «бело-голубые» до последнего боролись за чемпионство», — заявил он.

«Динамо» обыграло «Акрон» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Луиса Чавеса на девятой минуте игры. Преимущество бело-голубых во втором тайме удвоил Ярослав Гладышев, забивший с передачи Даниила Фомина на 58-й минуте.

В РПЛ на счету «Динамо» также победы над воронежским «Факелом» и столичным «Локомотивом». А вот в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России подопечные Марцела Лички крупно уступили московскому «Спартаку» — 0:3.

Ранее тренер «Динамо» призвал «Акрон» не опускать руки.