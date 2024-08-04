Брат Хабиба получил титульный бой в UFC после победы над американцем

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов в следующем бою подерется за титул промоушена. Об этом журналисту Кевину Йолу сообщил глава UFC Дана Уайт.

Соперником российского бойца за титул станет победитель противостояния Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили. Их поединок состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

До этого боя Умар Нурмагомедов в социальной сети Х жестко ответил на слова бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который ранее обвинил Нурмагомедовых в употреблении стероидов. Он назвал Макгрегора «старым пердуном», а также призвал его «заткнуться».

Ранее Хабиб заявил, что его братья «наступают во всех организациях».