Бывший футболист «Коломны» Симбаев: оставаться в команде было бессмысленно

Бывший защитник «Коломны» Кадыргали Симбаев, покинувший команду после матча Кубка России с «Амкалом» заявил, что оставаться в команде было бессмысленно. Слова футболиста приводит Sport24.

«Расторглись еще вчера — по обоюдному согласию. Никто и ни в чем меня не обвинял. Тренер сказал, что ко мне больше нет доверия и играть я не буду. Было бессмысленно оставаться в команде», — сказал Симбаев.

1 августа медиаклуб «Амкал» в матче первого круга Пути регионов Кубка России обыграл подмосковную «Коломну» со счетом 8:1.

В составе победителей три мяча забил Степан Костюков, Давид Агекян оформил дубль, по мячу забили Василий Маврин, Максим Пичугин, Руслан Имаев. За «Коломну» отличился Артем Тетеркин. Симбаев в той встрече покинул поле уже на 19-й минуте встречи.

Президент «Амкала» Герман Попков заявил после матча, что не все игроки «Коломны» прошли бы просмотр в Медиалигу, передает «Спорт-Экспресс».

«Наверное, у «Коломны» меньше ресурсов, меньше возможностей. Считаю, не все игрок «Коломны» прошли бы просмотр в медиалигу. Такая сейчас реальность», — сказал Попков.

Ранее футбольный клуб ZOV вылетел из Кубка России.