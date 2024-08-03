Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на ОИ

Сборная Украины по фехтованию на сабле завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024. В финале украинки оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

Ситуация в финальном бою переломилась благодаря Ольге Харлан. Она сравняла счет тремя точными уколами подряд, а затем вывела свою сборную вперед. Для нее это шестая олимпийская медаль за карьеру и вторая в Париже. Ранее она завоевала бронзу в индивидуальных соревнованиях.

И это третья олимпийская медаль для украинской сборной на Олимпиаде-2024. Помимо двух наград Харлан, серебро Игр завоевал Сергей Кулиш, который выступал в стрельбе из пневматической винтовки с 30 метров.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее легкоатлетка Елена Куличенко заявила, что к россиянам хорошо относятся на Олимпиаде.