Аршавин заявил, что Глушенков играет как во дворе

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру новичка клуба Максима Глушенкова. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Глушенков не боится. Он играет как во дворе и не боится ошибиться. У него все проходит... Все идет, прет. Это здорово», — заявил Аршавин.

Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». В двух четырех за новую команду он забил восемь мячей. Он забил один мяч в матче против «Рубина» (4:0), оформил дубли в матчах с «Краснодаром» (4:2) и «Крыльями Советов» (4:0), а также оформил хет-трик в игре с «Ростовом» (5:0). Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. Глушенков в этой встрече забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Глушенкова отказались считать феноменом.