Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Слова специалиста передает «Чемпионат».

«Не справились не только с Глушенковым, ему же кто-то передачи отдавал. «Зенит» не прощает ошибок, мастерства у футболистов соперника достаточно. Зачем мне ругать игроков за ошибки?» — сказал Карпин.

Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. «Зенит» забил четыре гола уже в первом тайме. Счет в матче открыл 18-летний бразилец Педро на 19-й минуте. Через шесть минут голом отметился россиянин Максим Глушенков, на 33-й минуте колумбиец Маттео Кассьерра довел счет до разгромного. На 35-й минуте свой второй мяч забил Глушенков. Однако на этом он не остановился и на 68-й минуте оформил хет-трик и установил окончательный счет в матче.

Ранее полузащитника «Зенита» Глушенкова отказались считать феноменом.