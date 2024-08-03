Полузащитника «Зенита» Глушенкова отказались считать феноменом

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Угаров в интервью Legalbet заявил что не считает Максима Глушенкова феноменом футбола.

По его словам, подобный термин сложно применить к игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Применять термин «феномен» к Глушенкову еще рано. Месси, Роналду — это феномены. А Глушенков — это футболист, который здорово проявил себя в «Локомотиве» и который сыграл несколько хороших матчей в «Зените». Говорить о его уникальности пока рано», — заявил Угаров.

Глушенков этим летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». В трех матчах за новую команду он забил пять мячей — Максим оформил дубль в матче за Суперкубок против «Краснодара» (4:2), затем помог сине-бело-голубым разгромить «Крылья Советов» 4:0 в первом туре нового розыгрыша РПЛ, забив два гола, после чего отличился в игре с «Рубином».

Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее стал известен ключевой игрой «Зенита» в новом сезоне.