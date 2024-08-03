Прыгун с шестом не смог выйти в финал ОИ, сбив планку гениталиями

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати не смог выйти в финал Олимпиады-2024 по прыжкам с шестом. Во время одной из попыток он сбил планку гениталиями.

Аммирати занял 15 место с результатом 5,60 м и не попал в число 12 финалистов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Недовольство некоторых зрителей вызвала пародия на библейский сюжет «Тайная вечеря», которая была показана в ходе церемонии открытия Игр в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее стала известна стоимость парижской Олимпиады.