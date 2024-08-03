Стал известен ключевой игрок «Зенита» в новом сезоне

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин в интервью Legalbet назвал бразильского полузащитника Вендела определяющим игроком в текущем составе команды.

По его словам, южноамериканец способен делать разницу на поле, благодаря чему сине-бело-голубые добиваются необходимых результатов.

«Для меня Вендел — максимально понятен. Я видел много его игр и знаю, на что он способен. Для меня Вендел — человек, определяющий результат», — заявил Лепехин.

В сезоне-2023/24 Вендел провел 35 матчей за «Зенит», в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 26-летнего полузащитника оценивается в €20 млн.

В матче первого тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Во второй игре сезона сине-бело-голубые с аналогичным счетом обыграли в Казани «Рубин».

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