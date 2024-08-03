Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен ключевой игрок «Зенита» в новом сезоне

Экс-футболист Лепехин назвал Вендела определяющим игроком для «Зенита»

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин в интервью Legalbet назвал бразильского полузащитника Вендела определяющим игроком в текущем составе команды.

По его словам, южноамериканец способен делать разницу на поле, благодаря чему сине-бело-голубые добиваются необходимых результатов.

«Для меня Вендел — максимально понятен. Я видел много его игр и знаю, на что он способен. Для меня Вендел — человек, определяющий результат», — заявил Лепехин.

В сезоне-2023/24 Вендел провел 35 матчей за «Зенит», в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 26-летнего полузащитника оценивается в €20 млн.

В матче первого тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Во второй игре сезона сине-бело-голубые с аналогичным счетом обыграли в Казани «Рубин».

Ранее «Спартаку» предсказали легкую победу над «Крыльями Советов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами