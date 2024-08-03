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«Спартаку» предсказали легкую победу над «Крыльями Советов»

Тренер Тарханов предсказал «Спартаку» легкую победу над «Крыльями Советов»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер столичного ЦСКА Александр Тарханов в интервью Legalbet заявил, что «Спартак» одержит легкую победу над «Крыльями Советов» в матче третьего тура чемпионата России.

По его словам, красно-белые смогут воспользоваться преимуществом домашнего поля и добиться необходимого результата.

«Игры показывают, что «Спартак» сильнее по всем показателям. «Крылья» в последней игре с Махачкалой не выглядели хорошей командой, играют вразнобой. Не ладится у них игра, к тому же матч пройдет в Москве. «Спартак» победит», — заявил Тарханов.

Игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

На старте нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Однако красно-белые смогли исправиться в следующем туре и победили «Химки» со счетом 3:1.

Голами за «Спартак» отличились Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич.

Также красно-белые разгромили «Динамо» в Кубке России (3:0).

Ранее стало известно, когда «Спартак» вернется в чемпионскую гонку.

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