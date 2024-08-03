Стало известно, когда «Спартак» вернется в чемпионскую гонку

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус в интервью Legalbet заявил, что столичный «Спартак» может обрести статус претендента на победу в чемпионате России, если проведет грамотно следующие два трансферных окна.

По его словам, руководство клуба должно полностью довериться сербскому специалисту Деяну Станковичу, чтобы тот смог наладить игру команды.

«Будем надеяться, что Станкович и его тренерский штаб создадут предпосылки, чтобы «Спартак» вернулся в гонку с «Зенитом». Это будет интересно для всех болельщиков. Пока этого не будет, ему нужно два-три трансферных окна, чтобы разобраться. Для этого нужен год», — заявил Белоус.

На старте нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Однако красно-белые смогли исправиться в следующем туре и победили «Химки» со счетом 3:1.

Голами за «Спартак» отличились Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич.

Также красно-белые разгромили «Динамо» в Кубке России (3:0).

Ранее Артем Дзюба заявил, что Леонид Слуцкий скучает по России.