Стала известна стоимость парижской Олимпиады

Французский институт исследований в области государственного управления и политики (IFRAP) обратил внимание на то, что стоимость парижской Олимпиады увеличилась с €9 млрд до €11 млрд.

«Если добавить расходы на очистку Сены, обеспечение церемонии открытия, премии, то получается сумма в €11 млрд», — говорится в статье.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Дмитрия Губерниева не впечатлила церемония открытия Олимпиады.