Во Франции обвинили игроков сборной Аргентины по футболу в провокациях

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал потасовку между французскими и аргентинскими футболистами в четвертьфинале Олимпиады, обвинив Аргентину в провокациях, передает RMC Sport.

«Наши футболисты подверглись большим провокациям во время матча. Им удалось продержаться до 100-й минуты. Но, к сожалению, дальше ситуация обострилась», — сказал Диалло.

Франция победила со счетом 1:0 и попала в полуфинал турнира.

До этого 80 тысяч человек на стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе хором спели расистскую песню про игроков сборной Франции. Инцидент с расистским скандалом произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

Ранее футболист сборной Аргентины рассказал о потасовке с французами на ОИ.