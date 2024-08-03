Французский дзюдоист одолел своего соперника на ОИ, который был легче его на 62 кг

В четвертьфинале Олимпиады по дзюдо в миксте сборная Франции победила Южную Корею со счетом 4:1.

В одном из поединков француз Тедди Ринер одолел южнокорейца Джун-Хвана Ли. Разница в весе между бойцами составляла 62 кг.

Ринер весит 145 килограмм, а Ли — 83.

Церемония открытия Игр состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее американские бегуны установили мировой рекорд на Олимпиаде.