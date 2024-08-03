В Крыму возбудили дело по факту нападения на боксера Двали

В Крыму сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия в отношении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, передает Telegram-канал «МВД Медиа».

Сотрудниками полиции Феодосии установлено, что группа мужчин напала на Двали. Участники нападения были быстро установлены правоохранителями. Они доставлены в территориальный орган полиции.

Около 6:30 утра после пробежки они возвращались в отель, когда увидели, что толпа из примерно 15 мужчин избивает мальчика. Двали заступился за юношу, но его самого избили и выбили глаз.

Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже не будет.

Ранее в конце матча 11-го тура Второй лиги Дивизиона В1 футболисты ставропольского «Динамо» и махачкалинского «Динамо-2» устроили массовую потасовку.

Ранее Андрей Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре.