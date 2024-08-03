Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму возбудили дело по факту нападения на боксера Двали

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту нападения на боксера Двали

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Крыму сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия в отношении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, передает Telegram-канал «МВД Медиа».

Сотрудниками полиции Феодосии установлено, что группа мужчин напала на Двали. Участники нападения были быстро установлены правоохранителями. Они доставлены в территориальный орган полиции.

Около 6:30 утра после пробежки они возвращались в отель, когда увидели, что толпа из примерно 15 мужчин избивает мальчика. Двали заступился за юношу, но его самого избили и выбили глаз.

Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже не будет.

Ранее в конце матча 11-го тура Второй лиги Дивизиона В1 футболисты ставропольского «Динамо» и махачкалинского «Динамо-2» устроили массовую потасовку.

Ранее Андрей Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами