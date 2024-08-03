Тарпищев дал совет Андреевой и Шнайдер перед финалом ОИ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал совет теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер перед финалом олимпийского турнира против итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини, передает «Спорт-Экспресс».

«Эррани — теннисистка невысокого роста. Ее надо лишить возможности играть с лета. А Паолини надо, по мере возможности, выключать из игры. Тогда шансы будут», — сказал Тарпищев.

Финал состоится 4 августа.

Церемония открытия Игр состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее Андреева рассказала, что сильно нервничала в полуфинале парного олимпийского турнира.