Египетские спортсменки раскритиковали запрет на ношение хиджабов на ОИ

Члены женской сборной Египта по пляжному волейболу раскритиковали запрет Франции на ношение хиджабов для своих спортсменок, передает CNN.

Египетскую сборную представляли на Играх Марва Абдельхади и Доаа Эльгобаши. Они надевали на соревнования черные рубашки с рукавами и черные легинсы длиной до щиколотки.

«Неважно, хотите ли вы быть голой или носить хиджаб. Просто уважайте разные культуры и религии», — сказала Эльгобаши.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира.