Бах о соревнованиях по триатлону на ОИ: они были «Сена-сационными»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде, передает РИА Новости.

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — сказал Бах.

Испанская триатлонистка Мариам Касильяс назвала позором олимпийские заплывы в Сене.

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что участникам Игр, которые соревновались в триатлоне и плавали в Сене, угрожает заражение серьезными заболеваниями.

Соревнования по триатлону проходили 1 августа. Причем их откладывали из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. Однако позже власти заверили, что очистили реку от нечистот, и разрешили проведение соревнований. После них спортсмены жаловались на тошноту и рвоту.

Ранее триатлонистка заявила об ощущении мусора во время заплыва в Сене.