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Американская гимнастка Байлз процитировала Трампа

«Люблю свою черную работу»: гимнастка Байлз процитировала Трампа

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Mike Blake/Reuters

Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая золотую медаль в многоборье на Олимпиаде-2024, в соцсетях оставила комментарий с цитатой кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Спортсменка ответила на пост певицы Рики Давилы, которая заявила, что Байлз является величайшей спортсменкой всех времен.

«Я люблю свою черную работу», — ответила Байлз.

В ходе дебатов, которые прошли 27 июня между Трампом и Джо Байденом, кандидат в президенты США заявил, что иммигранты, прибывающие в США, занимаются «черной работой».

Американка стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Рекорд по этому показателю принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной (9).

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российская гимнастка Елена Еремина заявила, что не видит в выступлениях Байлз красоту.

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