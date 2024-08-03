Чемпиону России и Европы по боксу Двали выбили глаз в драке

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступаясь за мальчика, на которого напала толпа мужчин, передает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 28 июля в Феодосии, куда Дмитрий вместе с братом и катменом приехали на мастер-класс для юных боксеров.

Около 6:30 утра после пробежки они возвращались в отель, когда увидели, что толпа из примерно 15 мужчин избивает мальчика. Дмитрий заступился за юношу, но его избили и выбили глаз.

Сейчас боксер находится в московской больнице. Боксеру стараются сохранить глаз, но видеть им он уже не будет.

Ранее в конце матча 11-го тура Второй лиги Дивизиона В1 футболисты ставропольского «Динамо» и махачкалинского «Динамо-2» устроили массовую потасовку.

На 87-й минуте поединка футболист ставропольцев жестко сыграл в подкате против соперника, за что получил от него удар головой в лицо. После этого началась драка.

Ранее девушка, отправившая поклонника в нокаут, оказалась бойцом ММА.